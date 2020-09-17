Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму для борьбы с COVID ждут «медицинский десант» из России ● В Симферополе введут новые меры из-за эпидемии коронавируса ● Крым получил первые дозы вакцины от COVID ● В правительстве Крыма выявлен еще один заболевший коронавирусом ● Все больше и больше: сводка по COVID в Севастополе за сутки
Аксенов отменил кинофестиваль «Евразийский мост»
Пятый по счету Международный кинофестиваль «Евразийский мост» в Ялте состоится в 2021 году.
Решение о переносе мероприятия принял глава Крыма Сергей Аксенов.
«На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников – истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», - написал Аксенов, добавив, что такое решение он принял совместно с председателем Союза кинематографистов РФ и режиссером Никитой Михалковым.
Согласно данным на сайте мероприятия, «Евразийский мост» должен был пройти в Крыму с 10 по 14 октября.
В прошлом году на кинофестивале собрались участники из 14 стран мира. Многие режиссеры лично представили свои фильмы в Ялте, отметив, что санкции не должны мешать сотрудничеству стран в области культуры и искусстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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