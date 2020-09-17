Аксенов отменил кинофестиваль «Евразийский мост»

Пятый по счету Международный кинофестиваль «Евразийский мост» в Ялте состоится в 2021 году.

Решение о переносе мероприятия принял глава Крыма Сергей Аксенов.

«На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников – истинных любителей кино. Но меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции вносят свои коррективы в текущие планы», - написал Аксенов, добавив, что такое решение он принял совместно с председателем Союза кинематографистов РФ и режиссером Никитой Михалковым.

Согласно данным на сайте мероприятия, «Евразийский мост» должен был пройти в Крыму с 10 по 14 октября.

В прошлом году на кинофестивале собрались участники из 14 стран мира. Многие режиссеры лично представили свои фильмы в Ялте, отметив, что санкции не должны мешать сотрудничеству стран в области культуры и искусстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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