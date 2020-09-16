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Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
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Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
О проблемах сообщили клиенты крупных крымских банков РНКБ и «Генбанка».
В официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» банка РНКБ сообщается о неком «общем сбое в работе».
«Приносим извинения за временные неудобства. В ближайшее время работа будет восстановлена, ожидаем в течение 20-30 минут», – ответила техподдержка банка на жалобы в соцсети.
На официальном сайте РНКБ сообщается о технических работах в интернет-банке. Они запланированы на сегодня на время с 14.00 до 14.30, однако доступа к нему в настоящее время нет.
На «горячей линии» «Генбанка» журналистам сообщили, что массового отключения банкоматов у них нет, однако единичные случаи могут быть. Корреспонденты агентства обнаружили минимум два неработающих банкомата этого банка в центральном районе Симферополя. Банкомат отказывается принимать карту, показывая на экране ошибку.
Официальных комментариев об отключении банкоматов и терминалов оплаты в магазинах в настоящее время в редакцию Крыминформа не поступало.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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