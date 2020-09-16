Запрет на посещение лесов продлен в Крыму до начала октября

фото © Новости Крыма

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило запрет на посещение лесов полуострова.

Соответствующий приказ министерства размещен на портале правительства Крыма.

«Ввести на территории лесных участков ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день», – сказано в частности в документе.

По информации МЧС Республики Крым, лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда для выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесная охрана проводит комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма 30 марта ввело ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день. После этого запрет постоянно продлевали на тот же срок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес. Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.

За посещение крымских лесов грозит штраф. В последние дни лета и первые дни осени станут чрезвычайно пожароопасными для Крыма.

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

В Крыму продлили режим чрезвычайной пожарной опасности. В Крыму режим чрезвычайной пожарной опасности продлили до 26 августа.