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Запрет на посещение лесов продлен в Крыму до начала октября
фото © Новости Крыма
Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило запрет на посещение лесов полуострова.
Соответствующий приказ министерства размещен на портале правительства Крыма.
«Ввести на территории лесных участков ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности сроком на 21 календарный день», – сказано в частности в документе.
По информации МЧС Республики Крым, лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда для выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесная охрана проводит комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах.
Министерство экологии и природных ресурсов Крыма 30 марта ввело ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день. После этого запрет постоянно продлевали на тот же срок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму продлили ограничение на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
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