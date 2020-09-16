Курорт
Возможно ли развитие экотуризма в Крыму?
фото © travel.me
Крымский полуостров имеет большой потенциал для развития экологического туризма, однако он пока проигрывает другим регионам из-за отсутствия должной инфраструктуры.
Об этом заявила эксперт Молодежного клуба Крымского отделения РГО Елена Шестакова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
По ее словам, экотуризм – это не только бездумное путешествие на природу, но и экопросвещение.
«Трудно назвать в Крыму место, где развитие экотуризма не перспективно. Крым прекрасен в своем многообразии, и поскольку у нас много заповедных территорий, то потенциал очень большой. Другой вопрос в том, что многие туристы, приезжающие в Крым, слишком искушенные другими заповедниками, которые оборудованы интерактивными информационными стендами, хорошей инфраструктурой и другими вещами. У нас такого явно не хватает», - сказала представитель молодежного клуба, курирующая сферу экологии.
Она привела в пример Тарханкутский заповедник, куда, по ее словам, с прошлого года началось целое «паломничество», однако он не оборудован так, как хотелось бы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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