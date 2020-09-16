Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

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С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом в ходе заседание оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— С июля Роспотребнадзором начаты исследования объектов внешней среды на новую коронавирусную инфекцию. Морской воды, воды аквапарков, питьевой воды, смывов и так далее. За весь период исследовано более 700 проб. На сегодняшний день находок новой коронавирусной инфекции во внешней среде не обнаружено, — рассказала Пеньковская.

Коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает липидную оболочку вируса. Об этом сообщил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, таким же образом на COVID-19 влияет ультрафиолетовое излучение. Таким образом, на пляже и в море коронавирусная инфекция не опасна.

Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что определенные виды ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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