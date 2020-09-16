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Коронавирус в Крыму

Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

12:58 среда, 16 сентября 2020
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

фото © Новости Крыма

С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом в ходе заседание оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— С июля Роспотребнадзором начаты исследования объектов внешней среды на новую коронавирусную инфекцию. Морской воды, воды аквапарков, питьевой воды, смывов и так далее. За весь период исследовано более 700 проб. На сегодняшний день находок новой коронавирусной инфекции во внешней среде не обнаружено, — рассказала Пеньковская.

Коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает липидную оболочку вируса. Об этом сообщил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, таким же образом на COVID-19 влияет ультрафиолетовое излучение. Таким образом, на пляже и в море коронавирусная инфекция не опасна.

Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что определенные виды ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус. Количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму. Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.

Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко откроют через две недели. Там будут лечить больных с пневмониями и коронавирусом.

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