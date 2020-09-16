Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии ● В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус ● Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер ● COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму ● В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса
фото © Новости Крыма
С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.
Об этом в ходе заседание оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
— С июля Роспотребнадзором начаты исследования объектов внешней среды на новую коронавирусную инфекцию. Морской воды, воды аквапарков, питьевой воды, смывов и так далее. За весь период исследовано более 700 проб. На сегодняшний день находок новой коронавирусной инфекции во внешней среде не обнаружено, — рассказала Пеньковская.
Коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает липидную оболочку вируса. Об этом сообщил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
По его словам, таким же образом на COVID-19 влияет ультрафиолетовое излучение. Таким образом, на пляже и в море коронавирусная инфекция не опасна.
Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что определенные виды ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус. Количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.
COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму. Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.
Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко откроют через две недели. Там будут лечить больных с пневмониями и коронавирусом.
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса
Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.
COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму
Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
13 сентября
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса
С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.