Власти начали расследовать смерть избитого в Крыму российского диджея

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Следком по РК и Севастополю начал расследовать смерть россиянина, избитого в селе Поповка Сакского района.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось в СМИ, 8 сентября в селе Поповка произошла драка между мужчинами, в результате чего один пострадавшей был доставлен в больницу. Однако медикам не удалось его спасти и через несколько дней мужчина скончался. Погибшим оказался диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После того, как россиянин умер, дело переквалифицировали на более тяжкую статью – «причинение смерти по неосторожности». На данный момент дело принято к производству.

«8 сентября текущего года в частном секторе села Поповка Сакского района между двумя компаниями отдыхающих произошел бытовой конфликт: житель Нижнего Новгорода ударил кулаком по лицу жителя Орска, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон. С травмой головы пострадавший был доставлен в районную больницу, где спустя несколько дней скончался», - рассказали подробности произошедшего в СК.

Также известно, подозреваемый в преступлении вскоре был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, так как мужчина признал вину и пошел на контакт с правоохранителями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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