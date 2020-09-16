Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +28
море +23

Происшествия

В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин

В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.

По информации ведомства, мужчина зашел в магазин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Перепуганная продавщица отдала злоумышленнику 35 тысяч рублей из кассы.

«Задержать подозреваемого в преступлении помог конфликт между семейной парой. Чтобы успокоить разбушевавшегося супруга, женщина позвонила в полицию. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка по ориентировке опознали в дебошире подозреваемого в разбойном нападении и сразу же задержали его», - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что ранее грабитель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе задержали женщину, которая подозревается в том, что из ревности избила и ограбила молодую девушку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь. Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

В Севастополе драка между женщинами из-за мужчины-уголовника закончилась грабежом. Выяснение отношений между двумя женщинами закончилось преступлением.

Житель Симферополя может сесть на пять лет за поездку на автомобиле друга. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 29-летнего жителя города о том, что знакомый ему мужчина завладел его автомобилем ВАЗ-2109 и не возвращает.

Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке. Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.

Коронавирус в Крыму
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса

Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса

Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.

Коронавирус в Крыму
COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму

COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму

Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.

Актуальные темы

В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»

В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

13 сентября

Коронавирус в Крыму
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации