Происшествия
В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин
В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.
По информации ведомства, мужчина зашел в магазин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Перепуганная продавщица отдала злоумышленнику 35 тысяч рублей из кассы.
«Задержать подозреваемого в преступлении помог конфликт между семейной парой. Чтобы успокоить разбушевавшегося супруга, женщина позвонила в полицию. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка по ориентировке опознали в дебошире подозреваемого в разбойном нападении и сразу же задержали его», - сообщили в ведомстве.
Также стало известно, что ранее грабитель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В отношении 32-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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