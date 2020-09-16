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Коронавирус в Крыму

В Севастополе приезжий умер от COVID-19

За прошедшие сутки в Севастополе была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.

Умерший пациент стал 21-й жертвой коронавируса в городе с начала пандемии.

По данным правительства, в больнице скончался 70-летний мужчина, житель другого региона. Он тяжело переносил COVID-19, течение болезни было осложнено пневмонией, тяжелым альвеолярным поражением, отеком легких и множественными тромбозами.

Как сообщалось ранее, большинство из погибших от коронавируса пациентов в Севастополе – люди старше 65 лет. За минувшие сутки в городе было зарегистрировано 18 новых заболевших COVID-19, число заразившихся с начала пандемии увеличилось до 693 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса. С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.

Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии. Крымские медики оказали помощь 253 несовершеннолетним пациентам с коронавирусной инфекцией с момента начала распространения вируса на полуострове.

В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус. Количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

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