Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки ● Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса ● Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии ● В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус ● Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер
В Севастополе приезжий умер от COVID-19
За прошедшие сутки в Севастополе была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19.
Умерший пациент стал 21-й жертвой коронавируса в городе с начала пандемии.
По данным правительства, в больнице скончался 70-летний мужчина, житель другого региона. Он тяжело переносил COVID-19, течение болезни было осложнено пневмонией, тяжелым альвеолярным поражением, отеком легких и множественными тромбозами.
Как сообщалось ранее, большинство из погибших от коронавируса пациентов в Севастополе – люди старше 65 лет. За минувшие сутки в городе было зарегистрировано 18 новых заболевших COVID-19, число заразившихся с начала пандемии увеличилось до 693 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса. С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.
Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии. Крымские медики оказали помощь 253 несовершеннолетним пациентам с коронавирусной инфекцией с момента начала распространения вируса на полуострове.
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