В Севастополе начали штрафовать за парковку на газонах

В Севастополе автовладельцев начали штрафовать за парковку на газонах. Указ об этом вступил в силу 8 сентября.

Согласно документу, сотрудники департамента городского хозяйства имеют право фотографировать факт нарушения и оставлять на лобовом стекле автомобиля специальное уведомление об этом. Автовладелец должен сам прийти по указанному адресу, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Если он этого не делает, то материалы его дела передаются в суд. Параллельно чиновники делают запрос в ГИБДД, чтобы по номеру автомобиля определить его хозяина.

В случае, если автомобиль заехал на газон через тротуар, то его может грозить еще и штраф за перемещение по пешеходным зонам. А если при парковке он нанес ущерб газону и высаженным на нем растениям, то придется вернуть затраты, которые город понес во время благоустройства этой территории.

Первых нарушителей обнаружили во время рейда днем 15 сентября. Об этом рассказал и. о. департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В районе дома номер 7 по ул. Степаняна в ходе контрольных мероприятий зафиксированы припаркованные автомобили на зеленой зоне, при перемещении через пешеходную зону. Здесь обустроен тротуар с бордюрным камнем, уложена тактильная плитка, установлены ограничительные «столбики» для ограничения перемещения автотранспортных средств, обустроена зеленая зона, но это никого не останавливает, в результате наносится ущерб государственному имущество, и нарушаются правила дорожного движения», - сообщил Горлов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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