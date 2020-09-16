В Севастополе COVID-19 заразились пенсионеры: сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 16 сентября, в стационарах города находятся 151 пациент с этим диагнозом.

«Заболевшие – люди в возрасте от 7 до 83 лет, среди них 17 местных жителей, преимущественно старшего возраста, и один привозной случай», - сообщили в пресс-службе правительства города. после выздоровления 14 пациентов, поборовших COVID-19.

Таким образом, количество выздоровевших в больницах Севастополя достигло 488 человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 693 человека.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки выявили 75 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии. Крымские медики оказали помощь 253 несовершеннолетним пациентам с коронавирусной инфекцией с момента начала распространения вируса на полуострове.

В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус. Количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму. Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.