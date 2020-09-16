В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус

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Количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.

Это позволило обследовать больше 283 тыс крымчан, сообщила во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы начинали исследования и говорили о том, что на территории республики обследуются порядка 54-55 на 100 тыс населения в сутки. И мы начинали с одной федеральной лаборатории. На сегодняшний день на территории у нас работают три федеральных лаборатории, две лаборатории системы здравоохранения, четыре медицинских организации, которые отбирают материал и отправляют в аккредитованные лаборатории на материк, – пояснила Пеньковская. – На сегодняшний день у нас по Крыму обследовано более 283 тыс жителей, находящихся на территории республики. Показатель составляет 223,2 на 100 тыс населения».

Пеньковская также обратила внимание, что сейчас круг исследования также увеличился – если раньше обследовались только больные и контактные, то следом появился скрининг здоровых лиц, а затем подключились все желающие.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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