Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко ● Человек с COVID-19 может распространять вирус три месяца ● «Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона ● Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу ● В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса
В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID
фото © Новости Крыма
В Республике Крым три детских садика и 21 класс в общеобразовательных школах были закрыты или переведены на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик во время заседания оперштаба по ситуации с коронавирусом.
По данным чиновника, ушедшие на самоизоляцию дети – это 0,7% от общего числа учеников и воспитанников в Крыму.
«То есть, в принципе, это небольшой, некритический показатель», - оценила Лаврик.
Тем не менее в образовательном ведомстве на прошлой неделе было принято решение о создании специальной комиссии, которая с понедельника уже начала выезжать в образовательные организации и контролировать соблюдение мер безопасности.
«Если будут такие случаи заболевания, администрация (школы или детсада – ред.) сразу докладывает в отдел Роспотребнадзора, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и принимает в частных случаях конкретные меры и дает рекомендации, - пояснила механизм министр образования республики. – Сейчас самое главное <…> – приучить детей к соблюдению мер безопасности. Это – гарантия нашей деятельности без перехода на дистанционную форму обучения».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти сообщили о грубых нарушениях в доме ребенка в Крыму. Прокуратура в ходе проверки выявила грубые нарушения в работе специализированного дома ребенка «Елочка» в Симферополе.
Угрозы жизни нет: суд разрешил открыть единственный детсад Алупки. Ялтинский городской суд решил, что состояние здания единственного детсада в Алупке не несет угрозы жизни воспитанников и может эксплуатироваться. С 14 сентября учреждение вновь откроет двери для детей.
Сырой и заплесневевший детсад открыли для крымских детей. Учреждение затопило во время дождя, который прошел после того, как на время ремонта сняли кровлю.
В Севастополе полиция проверяет, как родители исполняют свои обязанности. Севастопольские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Семья».
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса
Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.
COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму
Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
13 сентября
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса
С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.