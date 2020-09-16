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Коронавирус в Крыму

В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID

07:34 среда, 16 сентября 2020
В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID

фото © Новости Крыма

В Республике Крым три детских садика и 21 класс в общеобразовательных школах были закрыты или переведены на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик во время заседания оперштаба по ситуации с коронавирусом.

По данным чиновника, ушедшие на самоизоляцию дети – это 0,7% от общего числа учеников и воспитанников в Крыму.

«То есть, в принципе, это небольшой, некритический показатель», - оценила Лаврик.

Тем не менее в образовательном ведомстве на прошлой неделе было принято решение о создании специальной комиссии, которая с понедельника уже начала выезжать в образовательные организации и контролировать соблюдение мер безопасности.

«Если будут такие случаи заболевания, администрация (школы или детсада – ред.) сразу докладывает в отдел Роспотребнадзора, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и принимает в частных случаях конкретные меры и дает рекомендации, - пояснила механизм министр образования республики. – Сейчас самое главное <…> – приучить детей к соблюдению мер безопасности. Это – гарантия нашей деятельности без перехода на дистанционную форму обучения».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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