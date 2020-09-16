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В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц

19:11 среда, 16 сентября 2020
В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц

фото © ria.ru

В Крыму из-за COVID до 15 октября продлен запрет на посещение пациентов в медучреждениях, а также воспитанников детдомов и интернатов.

Об этом говорится во внесенных изменениях в Указ главы республики о действии режима повышенной готовности.

«До 15 октября 2020 года Министерству здравоохранения РК, Министерству труда и социальной защиты РК, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности… запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.)», - говорится в документе.

Кроме того, стационарные организации социального обслуживания республики и учреждения для детей-сирот продолжат работать в режиме полной изоляции, а смены их сотрудников будут длиться по 14 дней. Эти ограничения также продлены до 15 октября.

Ранее в регионе была полностью приостановлена диспансеризация населения до окончания режима «повышенной готовности».  Однако власти Крыма сделали исключение для сирот и усыновленных детей.

Ранее глава республик Сергей Аксенов заявил, что, несмотря на рост числа больных коронавирусной инфекцией и пневмонией, крымский бизнес продолжит работать, а учебные учреждения не перейдут на дистанционное обучение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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