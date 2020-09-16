В Крыму ожидают резкое похолодание

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Резкое похолодание ожидается в Крыму на выходных.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Резко похолодает в субботу и воскресенье – холодный фронт пройдет территорию Крыма, температура опустится на 7-8 градусов. Ночные температуры будут 5-10 градусов выше нуля, на побережье теплее – до 15 градусов, а днем 18-23 градуса», – сообщила Любецкая.

Бархатный сезон начнется уже с 21 сентября. «На следующей неделе, с понедельника, солнышко выглянет, антициклональный характер погоды, без осадков. Около 20-25 градусов выше нуля днем. Ночные температуры практически такие же – в степи и предгорье ниже, на побережье выше. Начнется бархатный сезон», – добавила начальник гидрометцентра.

Море на следующей неделе еще останется теплым, а вот выпадение осадков маловероятно, сообщила Любецкая.

По данным синоптиков, сегодня в Крыму ожидается до 31 градуса выше нуля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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