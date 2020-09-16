В Крыму археологи сделали удивительную находку

фото © пресс-служба КФУ

При раскопках Мангупского городища летом 2020 года археологи нашли редкую вещь — фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображена очеловеченная птица Сирин.

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ им. В.И. Вернадского.

— Мы обнаружили чрезвычайно редкую вещь – фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображение очеловеченной птицы Сирин. На небольшом фрагменте примерно в 5 см полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относят к XII-XV вв., – рассказал декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Александр Герцен.

Ученый добавил, что также неожиданным стал результат исследований оборонительной линии, которая пересекает ущелье Табана-Дере. «В башне оборонительной линии есть надписи на греческом языке, датированные началом XVI века. Это время, когда Мангуп уже был под властью турок. Мы заложили раскопки с обратной стороны стены, углубились почти на 6 метров. Это была очень трудная работа. Мы пробили напластования, которые были за стеной, и достигли слоя, на который эта стена ставилась», — объяснил Александр Герцен.

В результате археологи обнаружили траншею, которая была выкопана еще при строительстве стены. В ней находились части амфор IX-X веков.

Герцен уточнил, что данные находки позволяют сделать вывод, что строительство стены относится не к XVI веку, а к византийскому периоду, то есть IX-X векам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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