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Украинское ГБР назвало «истинные причины и условия аннексии Крыма»
фото © Крым.реалии
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало «истинные причины и условия, способствовавшие аннексии Крыма».
Об этом сообщает сайт ведомства.
Указано, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Заманы, который при соучастии с экс-президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным, в период с 2012 по 2014 годы «подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем совершили государственную измену».
Причинами аннексии Крыма ГБР считает:
- Преступное сокращение ВСУ;
- Подрыв состояния мобилизационной готовности;
- Уничтожение системы противовоздушной обороны;
- Незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы;
- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.
Публичных комментариев Заманы, Лебедева, Саламатина, Януковича или их адвокатов по поводу обвинений ГБР нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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