Украинское ГБР назвало «истинные причины и условия аннексии Крыма»

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало «истинные причины и условия, способствовавшие аннексии Крыма».

Об этом сообщает сайт ведомства.

Указано, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Заманы, который при соучастии с экс-президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным, в период с 2012 по 2014 годы «подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем совершили государственную измену».

Причинами аннексии Крыма ГБР считает:

- Преступное сокращение ВСУ;

- Подрыв состояния мобилизационной готовности;

- Уничтожение системы противовоздушной обороны;

- Незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы;

- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

Публичных комментариев Заманы, Лебедева, Саламатина, Януковича или их адвокатов по поводу обвинений ГБР нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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