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Власть

Украина через суд требует у иностранных компаний миллионы за полеты над Черным морем

09:40 среда, 16 сентября 2020
Украина через суд требует у иностранных компаний миллионы за полеты над Черным морем

фото © fs.aerograd.ru

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя предъявила иски к пяти иностранным компаниям на общую сумму 4 855 795 гривен за полеты над Черным морем.

Этот иск не касается полетов российских авиакомпаний в Крым, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В ходе досудебного расследования начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), прокуратура автономии установила, что у пяти иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед «Украэрорухом» за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в том числе в международном воздушном пространстве над Черным морем, на общую сумму 4 855 795 гривен», – говорится в сообщении.

Исковые заявления направлены в Хозяйственный суд Киевской области.

Названия авиакомпаний, к которым предъявлен иск, не указаны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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