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Происшествия

У берегов Алушты утонул человек

В районе Алушты в море утонул один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Человека нашли у берегов Черного моря в районе Алушты. До этого его искали четыре дня», - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

С начала года на крымском побережье произошло 64 происшествия на воде, погибло 45 человек, спасено 47 человек.

Как сообщалось ранее, 14 сентября у берегов Гаспры в районе пляжа пансионата «Марат» спасатели вытащили на берег тело мужчины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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