Происшествия
У берегов Алушты утонул человек
В районе Алушты в море утонул один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Человека нашли у берегов Черного моря в районе Алушты. До этого его искали четыре дня», - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
С начала года на крымском побережье произошло 64 происшествия на воде, погибло 45 человек, спасено 47 человек.
Как сообщалось ранее, 14 сентября у берегов Гаспры в районе пляжа пансионата «Марат» спасатели вытащили на берег тело мужчины.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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