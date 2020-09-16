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Турист из Крыма с вывихнутой рукой продолжил восхождение на курильский вулкан
фото © ruinformer.com
Крымчанин Андрей Романов в составе группы туристов отправился покорять вулкан Тятя на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
При переходе через ручей он поскользнулся на камне вместе с рюкзаком и при неудачном падении вывихнул руку в плечевом суставе. В пресс-службе заповедника «Курильский» сообщили, что несмотря на полученную травму, турист решил продолжать маршрут.
— На второй день уже на склоне вулкана рука была сильно опухшей. В это время на вулкане Тятя были сотрудники заповедника «Курильский» с задачей дополнительной маркировки маршрута и патрулирования территории <…> В районе кратера Отважный (650 м над уровнем моря) сотрудники заповедника встретили травмированного туриста, и, увидев его опухшую и уже синюю руку, незамедлительно приняли решение снять его с маршрута и доставить в больницу, — говорится в сообщении.
Чтобы подбодрить уставшего восходителя, Андрею Романову вручили Знамя Победы, чтобы он мог первым водрузить его на краю кратера Отважный. После этого туриста на лодке доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи.
Рентгеновский снимок подтвердил догадку старшего группы о повреждении руки — это был вывих. Если бы турист еще немного проходил с опухшей рукой, то последствия могли быть намного хуже. Врачи провели успешную операцию по вправлению плечевого сустава.
На следующий день Андрей Романов пришел в заповедник поблагодарить своих спасателей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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