Происшествия
Шел по трассе с мешками: крымчанин попался с 5 кг конопли
Полицейские в Крыму задержали 20-летнего местного жителя с наркотиками.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Молодой человек находился на дороге в районе села Почтовое Бахчисарайского района. В руках у него были мешки с растениями, напоминающими коноплю», - отметили в ведомстве.
Экспертиза подтвердила - в мешках конопля. Общая масса наркотического средства составила 5,4 кг.
На крымчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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