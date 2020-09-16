Шел по трассе с мешками: крымчанин попался с 5 кг конопли

Полицейские в Крыму задержали 20-летнего местного жителя с наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Молодой человек находился на дороге в районе села Почтовое Бахчисарайского района. В руках у него были мешки с растениями, напоминающими коноплю», - отметили в ведомстве.

Экспертиза подтвердила - в мешках конопля. Общая масса наркотического средства составила 5,4 кг.

На крымчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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