Власть
Севастополь ждут новые ограничения на дорогах
Фестиваль экстремальных видов туризма «X-FEST 2020» будет проходить у горы Гасфорта в Севастополе с 18 по 20 сентября.
Его участников ждут увлекательное погружение в мир экстима, а автомобилистов – связанные с ним ограничения.
Постановлением департамента транспорта и развития дорожно-транспотрной инфраструктуры правительства Севастополя от 14 сентября с 11 часов 18 сентября до 23.59 20 сентября на участке дороги Ялта-Севастополь, км 65+010 - км 66+800 максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч. Кроме этого, вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств на участке км 65+182 - км 66+999 (справа и слева) на подъезде к селу Морозовка.
Севавтодору поручено обеспечить дежурство на месте не менее четырех эвакуаторов, а Севэлектроавтотрансу – обеспечить доставку желающих попасть на фестиваль автобусами маршрута №18.
Фестиваль проводится уже в четвертый раз. Вход на него свободный, специальная подготовка, как подчеркивают организаторы, не требуется. Обещают, что опытные инструкторы помогут посетителям почувствовать себя в роли альпинистов, виндсерферов, роупджамперов и пр. Все это совершенно бесплатно.
Однако для посещения экстремальных площадок и участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте xfest.ru.
Для гостей фестиваля будет работать фестивальный городок с ярмарками, зонами питания, спортплощадками и мастер-классами.
В тексте использованы материалы: Форпост
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