Севастополь ждут новые ограничения на дорогах

Фестиваль экстремальных видов туризма «X-FEST 2020» будет проходить у горы Гасфорта в Севастополе с 18 по 20 сентября.

Его участников ждут увлекательное погружение в мир экстима, а автомобилистов – связанные с ним ограничения.

Постановлением департамента транспорта и развития дорожно-транспотрной инфраструктуры правительства Севастополя от 14 сентября с 11 часов 18 сентября до 23.59 20 сентября на участке дороги Ялта-Севастополь, км 65+010 - км 66+800 максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч. Кроме этого, вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств на участке км 65+182 - км 66+999 (справа и слева) на подъезде к селу Морозовка.

Севавтодору поручено обеспечить дежурство на месте не менее четырех эвакуаторов, а Севэлектроавтотрансу – обеспечить доставку желающих попасть на фестиваль автобусами маршрута №18.

Фестиваль проводится уже в четвертый раз. Вход на него свободный, специальная подготовка, как подчеркивают организаторы, не требуется. Обещают, что опытные инструкторы помогут посетителям почувствовать себя в роли альпинистов, виндсерферов, роупджамперов и пр. Все это совершенно бесплатно.

Однако для посещения экстремальных площадок и участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте xfest.ru.

Для гостей фестиваля будет работать фестивальный городок с ярмарками, зонами питания, спортплощадками и мастер-классами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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