Прогноз погоды в Крыму на среду 16 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных и восточных районах высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 78 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 93 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 69 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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