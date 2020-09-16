Власть
Первое уголовное дело за самострой возбудили в Ялте
Житель Ялты незаконно построил здание в центре города. Ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.
Об этом сообщил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт, передает пресс-служба администрации Ялты.
«Речь идет о строении, расположенном в центре города, на ул. Игнатенко, 2-А. Работы по его демонтажу практически завершены, причем силами самого собственника здания», - рассказал Имгрунт.
В Отделе судебных приставов города объяснили, что в ситуации разбирались несколько лет. В итоге это завершилось возбуждением уголовного дела. Собственник в кратчайшие сроки демонтировал здание.
«В общей сложности до конца года еще 42 объекта должны быть снесены за счет собственников, по ним предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - пояснила начальник Отдела Оксана Черникова.
По ее словам, такую практику планируется продолжать до тех пор, пока владельцы всех строений не начнут действовать по закону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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