Пассажиропоток из Украины в Крым снизился в 13 раз

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По данным Южного таможенного управления поток пассажиров в Крым из Украины в июле и августе снизился почти в 13 раз по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом пишет ТАСС.

За два летних месяцев с территории материковой Украины в Крым прибыло всего 30 тыс. человек.

«За период июль-август 2020 года через автомобильные пункты пропуска в регионе деятельности Крымской таможни прибыло на территорию Российской Федерации 29 898 физических лиц и 1 678 автотранспортных средств», - рассказали в пресс-службе таможни.

Вместе с тем, за два летних месяца в прошлом году из Украины на полуостров въехали 387 тыс. человек и более 56 тыс. автомобилей.

В начале августа власти Украины приняли решение временно остановить работу пропускных пунктов с Крымом из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в стране. 22 августа украинские медики сообщили рекордном числе заразившихся с начале пандемии – 2328 новых случаев за сутки.

Однако через неделю было решено вновь открыть границу с Крымским полуостровом. В тоже время в кабмине Украины объявили о новых правилах пересечения границы.

Возвращающиеся из Крыма пассажиры должны соблюдать режим самоизоляции. Однако можно по прибытии сдать тест, и если результат будет отрицательным, то карантин досрочно прекратится.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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