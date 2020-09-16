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Коронавирус в Крыму

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

09:19 среда, 16 сентября 2020
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

фото © iz.ru

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава Крыма.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3416 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2170 человек, из них 37 за последние сутки.

За 24 часа скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Общее количество умерших с начала пандемии составило 43 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко откроют через две недели. Там будут лечить больных с пневмониями и коронавирусом.

Человек с COVID-19 может распространять вирус три месяца. Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до трех месяцев.

Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса. Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.

«Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов на экстренном совещании 15 сентября заявил, что «никаких новых правил, положений и режимов из-за коронавируса вводить не будут», и призвал соблюдать существующие требования. Тем временем количество заразившихся COVID-19 в Крыму стабильно растет.

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Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

Коронавирус в Крыму
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