Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава Крыма.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3416 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2170 человек, из них 37 за последние сутки.

За 24 часа скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19. Общее количество умерших с начала пандемии составило 43 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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