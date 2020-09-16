На телеэкраны выходит снятый в Крыму пророческий сериал про неизвестный вирус

фото © Gazeta.ru

За несколько месяцев до того, как весь земной шар поставил на уши коронавирус, на Крымском полуострове прошли съемки телесериала, где весь сценарий закручен вокруг непонятной инфекции, которая убивает людей в уютном приморском поселке.

Герои фильма надели маски, раньше, чем стало известно о новой коронавирусной инфекции. Фото: дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1».

— Меня поражает «Закрытый сезон». Если б я смотрел его сейчас как зритель, я бы не поверил, что его снимали год назад. Такое ощущение, что он был снят по горячим следам, под заказ про COVID-19. В первой же серии есть реплики персонажей, которые мы все потом слышали: «Да нет никакой болезни!». Вот это совпадение меня просто поразило, — так оценил фильм один из актеров телесериала.

В фильме много острых моментов. Фото: дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1»

Киногруппа работала на Крымском полуострове в поселке Курортное, который расположился у подножия горы Кара-Даг. По сюжету в приморском городке происходит несколько загадочных смертей.

Уютные пляжи, воздух с ароматами южных растений и лазурное море привлекают в курортное местечко толпы туристов: семейные пары с детворой, влюбленные и шумные компании. Местные жители заранее готовятся к началу курортного сезона, чтобы заработать денег для безбедного существования, когда городок опустеет. Но что-то пошла не так: целая череда смертей, причину которых медики не могут назвать, — пишет КП-Крым.

На помощь местным эскулапам приходит опытный эпидемиолог из Москвы, которому поручено найти источник смертельной заразы и остановить распространение инфекции.

Когда ставится вопрос о закрытии городка, то начинает протестовать население, не в восторге местный авторитет и его компания друзей-бизнесменов.

Красивые крымские виды, страсть, смертельная опасность и противостояние – пересказывать сериал неблагодарное занятие. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать!

— Показ остросюжетной мелодрамы «Закрытый сезон» начнется с 21 сентября в 21.20 на телеканале «Россия», — сообщила дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Судаком ограничат движение машин из-за съемок фильма. Министерство транспорта Республики Крым сообщает об ограничении движения на участке от а/д Судак-Миндальное-Солнечная Долина до урочища Бугаз (в месте пересечения с дорогой на маяк по триста метров в обе стороны от перекрестка).

В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном в Крыму. Самый большой кинотеатр Севастополя «Россия» открылся после ремонта, он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установили самый большой экран в Крыму, сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке. Молдавский режиссер Евгений Дудчак снимает фильм под названием «Смерти нет» о керченской трагедии, произошедшей в октябре 2018 года.

Крыму готовятся к съемкам фильма «Гардемарины-5». Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.