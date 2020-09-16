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Происшествия

На севере Крыма водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся

В Джанкое водитель сбил 69-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как выяснили сотрудники полиции, автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и сбил мужчину на велосипеде. Пожилой крымчанин упал и получил различные травмы. Позже его доставили в больницу.

«Полицейским удалось разыскать скрывшегося автолюбителя. Им оказался 46-летний местный житель. На него составили админпротокол. Теперь мужчина может на полтора года лишиться водительских прав. Также его могут арестовать на 15 суток», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что микроавтобус сбил семилетнего ребенка, который выбежал на дорогу. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы и ушибы.

Также сообщалось, что в Сакском районе водитель сбил 44-летнего велосипедиста. Еще одной жертвой ДТП стал 77-летний велосипедист на трассе «Таврида».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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