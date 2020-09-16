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Общество

На горе Митридат в Керчи нашли древний некрополь

В восточной части четвертого яруса Митридатской лестницы археологи нашли массовые захоронения.

На площади 100 квадратных метров было расчищено и исследовано 27 погребений.

Захоронения являются христианскими и датируются в пределах 11-12 веков.

— Весь материал готовится для исследования антропологами, которые установят пол и возраст всех погребенных, — сообщили КП-Крым в Восточно-Крымском Историко-культурном музее-заповеднике. — После антропологических исследований останки будут перезахоронены.

Все находки, обнаруженные во время раскопок, будут переданы в фонды Историко-культурного музея Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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