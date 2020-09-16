На горе Митридат в Керчи нашли древний некрополь

В восточной части четвертого яруса Митридатской лестницы археологи нашли массовые захоронения.

На площади 100 квадратных метров было расчищено и исследовано 27 погребений.

Захоронения являются христианскими и датируются в пределах 11-12 веков.

— Весь материал готовится для исследования антропологами, которые установят пол и возраст всех погребенных, — сообщили КП-Крым в Восточно-Крымском Историко-культурном музее-заповеднике. — После антропологических исследований останки будут перезахоронены.

Все находки, обнаруженные во время раскопок, будут переданы в фонды Историко-культурного музея Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Покойной Валентине Легкоступовой хотят установить памятник в Крыму. Популярной певице Валентине Легкоступовой, которая скончалась в прошлом месяце, хотят установить памятник в Крыму. Сейчас этот вопрос обсуждается в администрации.

У берегов Крыма начинается поиск затонувших кораблей. Общественная организация «Батарея-29 БИС» при поддержке «Поискового движения России» начинает подводные поиски затонувших судов времен Второй мировой войны.

В России хотят запретить продажу спиртного в городах. Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России предложили запретить продажу алкоголя вне специальных магазинов.

Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма. Российский ученый, экс-министр экологии и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян предлагает разрабатывать залежи воды, образовавшиеся в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала в Крыму.