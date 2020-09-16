Мошенник из Севастополя получил 81 млн на продаже недостроенных домов

Директор группы компаний «Любимый берег» из Севастополя отправится в исправительную колонию общего режима на 6 лет.

Такой приговор вынес Ленинский районный суд, а Севастопольский городской суд после апелляции оставил его без изменений.

Мужчина организовал в городе мошенническую схему, он похищал деньги покупателей недвижимости, продавая им квартиры в недостроенных домах, которые было невозможно ввести в эксплуатацию. По данным прокуратуры города, мошенник обманул 90 потерпевших на сумму более 81 млн рублей.

Речь идет о строящихся домах по ул. Университетская, 20/9, ул. Мельникова, 22 и 26, ул. Челнокова, 14/20, ул. Ручьевой, 65. Также почти 5 млн рублей было похищено у покупателей квартир в Балаклавском районе Севастополя. Махинации проводились с 2015 по 2017 годы.

«Судом установлено, что злоумышленник совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов, при этом завершать строительство и передавать покупателям жилье не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме 6 лет в исправительной колонии, мужчина должен возместить ущерб потерпевшим от его действий.

Недавно сообщалось о мошеннике, который «сдавал» туристам несуществующее жилье в Ялте. Правда ему удалось заработать таким образом только 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж. 34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.

Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь. Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

В Севастополе драка между женщинами из-за мужчины-уголовника закончилась грабежом. Выяснение отношений между двумя женщинами закончилось преступлением.

Житель Симферополя может сесть на пять лет за поездку на автомобиле друга. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 29-летнего жителя города о том, что знакомый ему мужчина завладел его автомобилем ВАЗ-2109 и не возвращает.