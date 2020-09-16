Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в Сакском районе

Водитель микроавтобуса сбил ребенка, играющего возле проезжей части, сообщает Управление ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером в Сакском районе. Водитель «Ford Transit» двигался по трассе «Охотниково – Митяево» и наехал на ребенка 2013 года рождения, который играл около проезжей части и неожиданно выбежал на нее.

В результате аварии ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом обеих бедренных костей.

По данному инциденту полиция проводит проверку.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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