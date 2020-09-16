Крымтроллейбус получил 30 новых автобусов

Госпредприятие «Крымтроллейбус» получило 30 новых автобусов марки «Кавз».

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Крымтроллейбус» получил первые 30 новых автобусов марки «Кавз». Всего, согласно заключенным договорам, предприятие получит 220 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугородного сообщения. Из них 70 автобусов большого класса и 150 автобусов среднего класса», – говорится в сообщении.

Автобусы ориентированы на перевозки пассажиров по городской местности и адаптированы к нуждам маломобильных групп населения. Они оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС. Новый транспорт появится в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, Кировском районе, Красногвардейском районе, Бахчисарае и Феодосии.

Ранее сообщалось, что обновление подвижного состава началось в 2016 году. До конца 2020 года будет заменено не менее 1 315 единиц техники, доля новых машин достигнет 57%. Закупка новых транспортных средств в текущем году осуществится в рамках реализации соглашения между правительствами Москвы и Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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