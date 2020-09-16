Происшествия
Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж
34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Подозреваемого задержали и установили все обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в июле этого года она ограбил житель пригорода Ялты и скрылся. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
«Мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. Он рассказал, что мобильный телефон продал, а похищенные деньги потратил на личные нужды», - отметили в пресс-службе.
На ялтинца завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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