Крымчанину грозит восемь лет тюрьмы за грабеж

34-летний ранее не судимый житель Ялты напал на прохожего и отнял у него мобильный телефон и крупную сумму денег.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Подозреваемого задержали и установили все обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в июле этого года она ограбил житель пригорода Ялты и скрылся. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

«Мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. Он рассказал, что мобильный телефон продал, а похищенные деньги потратил на личные нужды», - отметили в пресс-службе.

На ялтинца завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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