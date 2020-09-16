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Общество

Какой сегодня праздник 16 сентября

00:03 среда, 16 сентября 2020
Какой сегодня праздник 16 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 16 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Фото tion.ru

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

Государствам предлагалось посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.

Празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери

Писидийская икона Божией Матери прославилась чудесами в городе Созополе. Сведений о ее происхождении не имеется. В посланиях об иконопочитании Германа, Патриарха Константинопольского, прочитанных на VII Вселенском Соборе, «икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая миро из руки изображенной», называется «древней». Чудотворения, происходившие от иконы, относятся к VI веку.

Домна Доброродная

Народный праздник «Домна Доброродная» отмечается 16 сентября (по старому стилю - 3 сентября). Православная церковь в этот день чтит память мученицы Домны Никомидийской. Другие названия праздника: «Домовница», «Домна», «Василиса», «Дорофей». В этот день с утра до ночи бабы прибирали в доме всякую рухлядь, «припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень».

Также сегодня, 16 сентября, отмечают такие праздники:

- Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)

- День памяти святой Фивы Кенхрейской

- День образования профсоюзного движения в Карелии

- День HR-менеджера в России

- Праздник нелегального пития

- День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей

- День почитания пожилых людей в Японии

- День хлеба с корицей и изюмом (National Cinnamon Raisin Bread Day) в США

- День рождения Джульетты в Италии

- День работающих родителей (Working Parents Day) в США

- День пластилина «Плей-До» (National Play-Doh Day) в США

- День независимости Мексики

- День гуакамоле (National Guacamole Day) в США

- День независимости Папуа - Новая Гвинея

- День «Держитесь подальше от Сиэтла» (Stay Away From Seattle Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Феоктист, Ефим, Константин, Горгоний, Домна, Дорофей, Индис, Мардоний, Мигдоний, Феофил, Зенон, Анфим, Василиса (Василисса), Харитон, Аникий, Аристион, Архонтион, Виталиан, Дасия, Полидор, Фива.

Что происходило 16 сентября в прошлые годы

1492 - Христофор Колумб открыл Саргассово море (португальцы за обилие водорослей называли Саргассово море «морем виноградных лоз»).

1658 - украинский гетман Иван Выговский заключил союз с Речью ПосполитойГадячский трактат, по нему украинские земли входили в состав Польши в виде «Великого Княжества Русского».

1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску (позднее Соединенные Штаты Америки выкупили эти земли за 7,2 миллионов долларов золотом, следует признать, что эта самая невыгодная сделка в истории России).

1918 - большевики учредили Орден Красного Знамени (учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества).

1965 - в СССР «подредактировали» в Уголовный кодекс, чтобы легче было выносить обвинительные приговоры в отношении диссидентов.

1975 - ПапуаНовая Гвинея (государство в Океании) объявила независимость от Австралии.

1983 - известный актер, мистер «Hasta la vista, baby» Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.

1987 - озоновый слой Земли взят под защитуподписан Монреальский протокол (страны-участницы обязались принять меры по снятию с производства некоторых химических веществ, из-за которых разрушается озоновый слой).

1992 - «Черная среда» для английского Центрального Банка (в этот день началось стремительное удешевление фунта стерлинга в отношении немецкой марки и американского доллара).

2000 - украинский оппозиционный журналист Георгий Гонгадзе был последний раз виден живым.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 сентября. Какие праздники будут завтра?

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