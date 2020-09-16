Госкомрегистр временно приостанавливает прием граждан

С 16 сентября 2020 года в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым временно приостанавливается проведение консультаций и личных приемов граждан руководством и начальниками структурных и территориальных подразделений комитета.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией методическую помощь по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также государственного кадастрового учета можно будет получить только в телефонном режиме и через социальные сети посредством обращения в справочную службу комитета.

— Решение о переходе на удаленный режим работы с заявителями является вынужденной мерой, принятой в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19). Временно приостанавливаются личные приемы и консультации в центральном аппарате, а также выездные приемы граждан специалистами территориальных подразделений ведомства, в рамках которых заявителям оказывается методическая помощь по вопросам учетно-регистрационной сферы. Фактически такие меры принимались весной нынешнего года и обострившаяся с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму, к сожалению, не оставляет нам выбора.

Госкомрегистр продолжит работу в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Рекомендуем обращаться в комитет посредством почтовой связи и почтовой корреспонденции, — пояснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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