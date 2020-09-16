Власть
Госкомрегистр временно приостанавливает прием граждан
С 16 сентября 2020 года в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым временно приостанавливается проведение консультаций и личных приемов граждан руководством и начальниками структурных и территориальных подразделений комитета.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией методическую помощь по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также государственного кадастрового учета можно будет получить только в телефонном режиме и через социальные сети посредством обращения в справочную службу комитета.
— Решение о переходе на удаленный режим работы с заявителями является вынужденной мерой, принятой в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19). Временно приостанавливаются личные приемы и консультации в центральном аппарате, а также выездные приемы граждан специалистами территориальных подразделений ведомства, в рамках которых заявителям оказывается методическая помощь по вопросам учетно-регистрационной сферы. Фактически такие меры принимались весной нынешнего года и обострившаяся с наступлением осени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму, к сожалению, не оставляет нам выбора.
Госкомрегистр продолжит работу в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Рекомендуем обращаться в комитет посредством почтовой связи и почтовой корреспонденции, — пояснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
США не признают результаты выборов в Севастополе и Крыму. Посольство США в Украине заявило о том, что осуждает и не признает результаты выборов, которые прошли в Севастополе и республике Крым с 11 по 13 сентября.
Аксенов о ситуации с водой: «Рассчитываем только на свои силы и свою страну». Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова «мы рассчитываем только на свои силы и свою страну».
Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его главных приоритетов на посту – возвращение украинских территорий и окончание войны на Донбассе.
Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова. Глава Крыма до сих пор ждет, когда будет изобретен препарат для противодействия распространению COVID-19.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
Украинское ГБР назвало «истинные причины и условия аннексии Крыма»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало «истинные причины и условия, способствовавшие аннексии Крыма».
В Крыму археологи сделали удивительную находку
При раскопках Мангупского городища летом 2020 года археологи нашли редкую вещь — фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображена очеловеченная птица Сирин.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
13 сентября
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.