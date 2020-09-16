Гаишники забрали у жителя Симферополя паспорт за переход дороги в неположенном месте

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Сотрудники одного из симферопольских экипажей ГИБДД увезли в неизвестном направлении паспорт гражданина, не пожелавшего сесть к ним в машину для составления протокола о нарушении правил дорожного движения.

Как рассказал владелец паспорта – житель Симферополя, попросивший не называть его имени, инцидент произошел накануне на ул. Дмитрия Ульянова.

«Вчера на улице Дмитрия Ульянова я перешел дорогу в неположенном месте. Увидел, пост полиции стоит, и сотрудники допрашивают какого-то мужчину. Спросили документы, я дал паспорт. Предложили присесть в машину (для оформления протокола). Я говорю: я признаю вину, но не буду садиться в машину – вы даже не представились. Они ответили: мы вам паспорт не вернем – или садитесь в машину, или до свидания, – рассказал он. – Они вели себя довольно корректно, никто не грубил. Но паспорт не отдали».

Примечательно, что второго нарушителя, со слов собеседника агентства, отпустили без составления протокола, потому что он отказался предъявлять документы.

Сам герой происшествия отошел на время от места событий, чтобы отнести домой пакеты с покупками, а когда вернулся, экипажа ГИБДД уже не было. «Я отнес продукты домой – шел из магазина, вернулся, а их уже нет. Я позвонил в МРЭО, там ответили, что передадут мой номер телефона и мне вернут паспорт. Но и на следующий день ничего», – рассказал он.

Владелец «изъятого» паспорта уточнил, что никто из сотрудников экипажа так и не представился ему.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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