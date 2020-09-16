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Происшествия

Еще два парапланериста аварийно приземлились в Крыму

15:49 среда, 16 сентября 2020

Два парапланериста, которые принимают участие в соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан – парящий полет», проходящих на территории Бахчисарайского района, за последние сутки совершили аварийные посадки.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Во вторник в 15.00 поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе парапланерист потерял управление парапланом и совершил аварийное приземление. Требуется помощь спасателей, – отметили в пресс-службе. – Парапланерист совершил аварийное приземление в лесу, в районе северо-восточного склона горы Седам-Кая».

Спасатели оказали спортсмену первую неотложную помощь и на носилках доставили к автомобилю прибывшей бригады скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Еще одно происшествие с участником тех же соревнований случилось через полтора часа. Парапланерист потерял управление и завис на кронах деревьев на высоте 20 метров над руслом реки Коккозка. Это произошло в 4 километрах от села Соколиное. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили спортсмена на землю, в медицинской помощи он не нуждался и был сопровожден к организаторам соревнований. Впоследствии спасатели деблокировали и спустили параплан с крон деревьев и передали его хозяину.

Два дня назад произошел первый несчастный случай с участником соревнований – парапланерист завис на дереве в 10 метрах над землей.

Соревнования по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине «Параплан – парящий полет» проходят на территории Бахчисарайского района в районе горы Ирита-Кая и перевала Бичку в период с 13 по 18 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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