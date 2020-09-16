Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях

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К выбору контента для размещения в соцсетях нужно подходить очень внимательно. Фотографиями и изображениями с личных страниц могут воспользоваться грабители и мошенники.

Об этом в беседе с «Прайм» рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.

Как пояснил специалист, не нужно выкладывать в соцсетях то, что вы не стали бы демонстрировать незнакомым на улице.

К такому контенту относятся фотографии личных, финансовых документов, билетов на отдых, снимки детей и геолокация.

По словам эксперта, этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители.

Например, по информации из билетов грабители определяют, когда дом останется без присмотра хозяев. Данными билетов также могут воспользоваться интернет-мошенники. Они присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям.

Фотографии детей зачастую незаконно используют в рекламе, а отследить ее порой бывает невозможно.

Не нужно также забывать, что за публикацию некоторых изображений пользователя могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Речь идет о картинках с призывами к насилию или любым другим запрещенным законом действиям.

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