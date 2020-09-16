До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала

Главгосэкспертиза России одобрила смету проекта по строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал (СКК) до Феодосии и Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

В рамках проекта планируется построить водоводы, которые будут подавать воду, сбрасываемую в СКК, в населенные пункты восточного Крыма.

Протяженность водовода – более 93 километров, он пройдет через село Владиславовка кировского района, насосную станцию в районе водохранилища Станционное, а оттуда – к водопроводным очистным сооружениям в Керчи. Расчетная пропускная способность – 89 тысяч кубометров в сутки.

Помимо этого, в рамках проекта вдоль водовода построят дороги для промышленного транспорта.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение полуострова и, в частности, восточного Крыма – одного из наиболее вододефицитных регионов республики», – отметили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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