Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +28
море +23

Водный кризис

До Феодосии и Керчи протянут водовод от Северо-Крымского канала

11:03 среда, 16 сентября 2020

Главгосэкспертиза России одобрила смету проекта по строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал (СКК) до Феодосии и Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

В рамках проекта планируется построить водоводы, которые будут подавать воду, сбрасываемую в СКК, в населенные пункты восточного Крыма.

Протяженность водовода – более 93 километров, он пройдет через село Владиславовка кировского района, насосную станцию в районе водохранилища Станционное, а оттуда – к водопроводным очистным сооружениям в Керчи. Расчетная пропускная способность – 89 тысяч кубометров в сутки.

Помимо этого, в рамках проекта вдоль водовода построят дороги для промышленного транспорта.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение полуострова и, в частности, восточного Крыма – одного из наиболее вододефицитных регионов республики», – отметили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях. Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.

«Шахматный» фонтан в Симферополе обещают восстановить до конца года. В Симферополе запланированы работы по восстановлению 5 фонтанов до конца 2020 года. В их числе - «шахматный» фонтан в Екатерининском саду.

Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе. Крымские энергетики тянут линии электропередач к четырем скважинам, расположенным в Симферопольском районе.

Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе. Суммарные запасы подземных вод в Крыму на сегодняшний день составляют более одного миллиона кубометров в сутки.

Коронавирус в Крыму
Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за минувшие сутки у 75 человек в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса

Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса

Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.

Коронавирус в Крыму
COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму

COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму

Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.

Актуальные темы

В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»

В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

13 сентября

Коронавирус в Крыму
Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

Власти снова проверили море Крыму на наличие коронавируса

С июля Роспотребнадзор исследовал более 700 проб из внешней среды на новую коронавирусную инфекцию.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации