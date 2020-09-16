Четыре человека пострадали при лобовом ДТП в Черноморском районе

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Черноморском районе Крыма, в котором пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля KIA Optima по неустановленной причине допустил выезд на обочину справа по ходу движения. В результате автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четыре человека», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня около 10.00 на автодороге Черноморское – Евпатория. «По факту происшествия проводится проверка», – уточнили в ГИБДД.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что участвовавшие в ДТП легковушки вынесло за пределы проезжей части. Автомобили получили механические повреждения, а один из них перевернулся на бок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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