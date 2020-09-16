Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму увеличилось число лабораторий для проведения тестов на коронавирус ● Опять рост: в Крыму 75 новых заражений, один человек умер ● COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму ● В Крыму три детсада и больше 20 классов закрыты из-за COVID ● Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко
Более 250 детей переболели COVID-19 в Крыму с начала пандемии
Крымские медики оказали помощь 253 несовершеннолетним пациентам с коронавирусной инфекцией с момента начала распространения вируса на полуострове.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
«С момента регистрации первого случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым лечение с соответствующим диагнозом прошли: в Республиканской детской инфекционной клинической больнице – 199 детей, в Феодосийском медицинском центре – 27 детей и в Евпаторийской городской больнице – 27 детей, – сообщил он. – Случаев с тяжелым течением заболевания не было».
Также замминистра сообщил, что в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания «синдромом Кавасаки», который западные медики относят к числу вероятных осложнений у детей, перенесших COVID-19.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 3 341 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 133 человека, из них 49 за последние сутки. С начала пандемии скончались 42 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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