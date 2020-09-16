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Водный кризис

Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой

20:03 среда, 16 сентября 2020
Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой

фото © twitter.com/CrimeaUA1

На снимках видно, что воды совсем не осталось, а то, что раньше было дном водохранилища, теперь похоже на степь.

В аннексированном Крыму Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой. Снимки водохранилища опубликованв в Twitter.

На них видно, что воды в водохранилище совсем нет, а на ее месте выросла трава.

«Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем», – сказано в описании.

Из Симферопольского водохранилища уже не могут поднять более 34 тысяч кубометров воды в сутки, заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

«За истекшие сутки подали 122 тысяч кубометров. Подъем в Партизанах снизили до 9,8 тысяч кубометров, то есть уже меньше 10 тысяч кубометров поднимаем из Партизанского водохранилища. «Раскручено» полностью Аянское водохранилища, оттуда подается не более 1,4 тысяч кубометров в сутки», - отчитался Баженов.

Он добавил, что из Симферопольского водохранилища взять более 34 тысяч кубометров в сутки просто невозможно.

«Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт, тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. Для жителей тех районов - только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять», - пояснил гендиректор.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше. В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.

Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях. Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.

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