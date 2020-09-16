COVID и сезонный грипп может стать проблемой в Крыму

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Наслоение новой коронавирусной инфекции и грядущего роста сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ может стать серьезной проблемой для здравоохранения Крыма.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусной инфекцией заявила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталя Пеньковская.

«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями растет, он продолжает расти из недели в неделю. Здесь наслаиваются два фактора. Первый – фоновая заболеваемость коронавирусной инфекцией, второй – преддверие заболеваемости по гриппу и ОРВИ. На сегодняшний день у нас не осталось ни одного региона на полуострове, где бы мы не наблюдали роста заболеваемости внебольничными пневмониями», - констатировала Пеньковская, отметив, что наиболее значительный рост наблюдается в Симферополе.

При этом главный санитарный врач республики подтвердила, что коронавирус может не всегда подтверждаться при анализе пациентов с пневмонией, но это не значит, что его у них нет.

«Из всех пневмоний, которые со 2 марта проходят у нас обследование на новую коронавирусную инфекцию, только в 10% случаев подтверждена новая коронавирусная инфекция. Но следует отметить, что очень часто клинический и лабораторный диагноз идут один за другим, и эти цифры позволяют говорить, что истинный уровень несколько выше», - отметила Пеньковская.

Вместе с тем наблюдаемый рост заболеваемости и пневмониями, и коронавирусом нельзя назвать взрывным, подчеркнула глава Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе.

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость пневмониями выросла на 6,5%», - сообщила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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