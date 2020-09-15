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Происшествия

Житель Симферополя может сесть на пять лет за поездку на автомобиле друга

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 29-летнего жителя города о том, что знакомый ему мужчина завладел его автомобилем ВАЗ-2109 и не возвращает.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого за имущественное преступление 47-летнего местного жителя.

Как оказалось, воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения потерпевшего и имея ключи от его автомобиля, подозреваемый решил покататься. Но впоследствии подозреваемый не вернул транспортное средство владельцу.

Дознавателями отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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