Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его главных приоритетов на посту – возвращение украинских территорий и окончание войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По его словам, это не просто «романтические обещания» и не пустые слова.

«Конечно, это непросто. Но мы уже многого добились. Вернули 140 человек из плена. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже это видит. Иногда слышны выстрелы сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский отметил сложность переговорного процесса по «деоккупации аннексированного Россией Крыма» в рамках «нормандской четверки», а другой, «крепкой платформы», для поднятия данного вопроса до сих пор нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Владимиру Зеленскому по созданию международной платформы для «переговоров по деоккупации Крыма».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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