Застройщиков Аксенова будут судить по делу о хищении 474 миллионов рублей

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В Крыму завершено расследование уголовного дела экс-руководителей группы компаний «КСК».

Уголовное дело двух руководителей строительных компаний, обвиняемых в хищении у клиентов 474,3 млн руб., передано в Ялтинский горсуд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Застройщикам вменяются: три эпизода особо крупного мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения; привлечение денег граждан в особо крупном размере в нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору; причинение имущественного ущерба владельцу имущества обманом при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб.

«Обвиняемые с 2014 по 2017 год под предлогом строительства рекреационного комплекса «Морской квартал», жилых комплексов «Ocean Dreams», «Ливадия Sky» (Ялта), а также гостиничного комплекса «Морской квартал в Алуште» (Алушта) незаконно завладели денежными средствами более 140 граждан-участников долевого», — рассказала пресс-служба прокуратуры Крыма.

Злоумышленники распорядились собранными деньгами «по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством указанных комплексов», уточнили в надзорном ведомстве.

По информации нашего издания, полученной в Ялтинском горсуде, рассматриваться будет уголовное дело руководителей группы компаний «КСК» Николая Шалимова и Алексея Кащенко, задержанных правоохранителями в прошлом году и с тех пор находящихся под стражей. В четверг, 17 сентября, суд проведет заседание для рассмотрения вопроса о продлении избранной обвиняемым меры пресечения.

Шалимов был публичным лицом «КСК». Эта группа компаний пафосно заявила о себе в 2015-2016 годах в Республике Крым и за ее пределами. Ее представители появлялись на бизнес-форумах в окружении политической элиты Крыма и России. Глава Крыма Аксенов даже заявил, что поддерживает «КСК» «обеими руками» (цитата по телеканалу «Россия 1» — ред.). Реклама проектов «КСК» рекой текла в региональных и федеральных СМИ.

О том, что никакого жилья не будет и клиентов «КСК» обвели вокруг пальца, стало известно в начале 2018 года. Группа компаний, как выяснилось, была должна и своим клиентам, и деловым партнерам. Строительство объектов даже не начиналось, даже документы не оформлялись.

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