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Водный кризис

Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе

Крымские энергетики тянут линии электропередач к четырем скважинам, расположенным в Симферопольском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

На данный момент идет монтаж железобетонных опор. Всего энергетикам предстоит установить 130 опор, четыре подстанции и протянуть шесть километров проводов. Общая мощность, которую подадут на скважины составляет 265 кВт. После окончания работ «Вода Крыма» смонтирует на скважинах насосы, для питания которых и проводятся линии.

«В работах задействовано 11 единиц техники и 26 специалистов «Крымэнерго». Все работы энергетики планируют завершить 25 сентября. После полного подключения к электросетям водозаборов, жители Симферополя смогут получать дополнительные объемы воды», - говорится в сообщении «Крымэнерго».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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