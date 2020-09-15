Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе ● «Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения ● «Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода ● Поклонская утверждает, что собрала материалы для ООН о «перекрытии воды» в Крым ● Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей
Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе
Крымские энергетики тянут линии электропередач к четырем скважинам, расположенным в Симферопольском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
На данный момент идет монтаж железобетонных опор. Всего энергетикам предстоит установить 130 опор, четыре подстанции и протянуть шесть километров проводов. Общая мощность, которую подадут на скважины составляет 265 кВт. После окончания работ «Вода Крыма» смонтирует на скважинах насосы, для питания которых и проводятся линии.
«В работах задействовано 11 единиц техники и 26 специалистов «Крымэнерго». Все работы энергетики планируют завершить 25 сентября. После полного подключения к электросетям водозаборов, жители Симферополя смогут получать дополнительные объемы воды», - говорится в сообщении «Крымэнерго».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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