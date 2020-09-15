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Власти сообщили о грубых нарушениях в доме ребенка в Крыму

Власти сообщили о грубых нарушениях в доме ребенка в Крыму

фото © ria.ru

Прокуратура в ходе проверки выявила грубые нарушения в работе специализированного дома ребенка «Елочка» в Симферополе.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Проверка показала, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76», – говорится в сообщении.

Кроме того, в учреждении отсутствуют специалисты по организации спецпитания детей через зонд, «которое является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий». Проверяющими также установлено, что в учреждении допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания помещений, а сами помещения не оборудованы системой оповещения при пожаре, отсутствуют в необходимом количестве огнетушители.

«Для устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав воспитанников прокуратурой республики заместителю председателя Совета министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым внесено представление, которое находится на рассмотрении, – говорится в сообщении Генпрокуратуры. – Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Устранение нарушений взято на контроль».

Ранее в группе одной из крымских общественных организаций в соцсети Facebook была опубликована информация о том, что за двухлетним мальчиком не был организован уход надлежащим образом, из-за этого у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. По этому факту проверку проводит Главное следуправление СК по Крыму и Севастополю.

Кроме того, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила специалистов для проверки детских домов-интернатов в Крыму, которые выявили системные нарушения в работе этих учреждений в республике. В частности, 80 воспитанников дома ребенка «Елочка» в Симферополе не получали специализированного питания, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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