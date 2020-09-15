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Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком»

Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком»

фото © Новости Крыма

Администрация Симферополя, комментируя требование Роспотребнадзора как можно чаще мыть руки из-за пандемии коронавирусной инфекции, советует использовать для этой цели антисептик, так как в городе введена подача воды по графику и возможность помыть их есть не всегда.

«В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки – залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики», – говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Также там напомнили, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта, и что выбирая антисептики нужно читать инструкцию и использовать средства широкого спектра – действующие не только на вирусы, но и на бактерии.

«Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», – подчеркнули в администрации Симферополя.

Тем временем, глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова «мы рассчитываем только на свои силы и свою страну».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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