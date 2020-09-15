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Власть

Власти раскритиковали качество ремонта дорог в Алуште

Власти раскритиковали качество ремонта дорог в Алуште

фото © zerkalo.mk.ua

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов исключил возможность срыва сроков ремонта дорог в Алуште.

Однако, по его мнению, качество организации технологического процесса производства работ не соответствует нормативным требованиям.

«С учетом рекомендаций и замечаний процесс работы будет пересмотрен, что впоследствии позитивно скажется на результате», – цитирует Карпова пресс-служба минтранса.

Ситуация с ремонтом дорог в Ялте, уточнили в министерстве, более оптимистична – сейчас к сдаче готова одна из улиц, на двух других ремонт находится в завершающих стадиях.

Ранее Полицейский мост на набережной Ялты в результате ремонта приобрел элементы старинного стиля. Работы по благоустройству этого объекта проводились по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта за внебюджетные средства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе конфликт интересов затормозил строительство долгожданной дороги. В Севастополе «зависло» обустройство части улицы Софьи Перовской в поселке Любимовка.

В Севастополе подрядчик не справился с капремонтом четвертой горбольницы. Капитальный ремонт четвертой горбольницы на Северной стороне Севастополя продолжит другой подрядчик – с прежним госконтракт будет расторгнут.

Все ремонты дорог в регионах Крыма будут утверждаться в правительстве. Все ремонтные работы улично-дорожной сети в городах и районах Крыма будут утверждаться на уровне Совета министров республики.

Названа новая дата сдачи дороги-долгостроя в Севастополе. Открыть рабочее движение по Камышовскому шоссе от улицы Шевченко до развязки на 5-м километре обещают к 20 ноября.

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