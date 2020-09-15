Власти раскритиковали качество ремонта дорог в Алуште

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Министр транспорта Крыма Сергей Карпов исключил возможность срыва сроков ремонта дорог в Алуште.

Однако, по его мнению, качество организации технологического процесса производства работ не соответствует нормативным требованиям.

«С учетом рекомендаций и замечаний процесс работы будет пересмотрен, что впоследствии позитивно скажется на результате», – цитирует Карпова пресс-служба минтранса.

Ситуация с ремонтом дорог в Ялте, уточнили в министерстве, более оптимистична – сейчас к сдаче готова одна из улиц, на двух других ремонт находится в завершающих стадиях.

Ранее Полицейский мост на набережной Ялты в результате ремонта приобрел элементы старинного стиля. Работы по благоустройству этого объекта проводились по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта за внебюджетные средства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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