Власть
Власти раскритиковали качество ремонта дорог в Алуште
фото © zerkalo.mk.ua
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов исключил возможность срыва сроков ремонта дорог в Алуште.
Однако, по его мнению, качество организации технологического процесса производства работ не соответствует нормативным требованиям.
«С учетом рекомендаций и замечаний процесс работы будет пересмотрен, что впоследствии позитивно скажется на результате», – цитирует Карпова пресс-служба минтранса.
Ситуация с ремонтом дорог в Ялте, уточнили в министерстве, более оптимистична – сейчас к сдаче готова одна из улиц, на двух других ремонт находится в завершающих стадиях.
Ранее Полицейский мост на набережной Ялты в результате ремонта приобрел элементы старинного стиля. Работы по благоустройству этого объекта проводились по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта за внебюджетные средства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе конфликт интересов затормозил строительство долгожданной дороги. В Севастополе «зависло» обустройство части улицы Софьи Перовской в поселке Любимовка.
В Севастополе подрядчик не справился с капремонтом четвертой горбольницы. Капитальный ремонт четвертой горбольницы на Северной стороне Севастополя продолжит другой подрядчик – с прежним госконтракт будет расторгнут.
Все ремонты дорог в регионах Крыма будут утверждаться в правительстве. Все ремонтные работы улично-дорожной сети в городах и районах Крыма будут утверждаться на уровне Совета министров республики.
Названа новая дата сдачи дороги-долгостроя в Севастополе. Открыть рабочее движение по Камышовскому шоссе от улицы Шевченко до развязки на 5-м километре обещают к 20 ноября.
Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки
COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму
Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
вчера
Госсовет может расширить полномочия главы Крыма при ЧС
Крымский парламент может расширить полномочия главы республики при чрезвычайных ситуациях или в случае введения режима повышенной готовности.