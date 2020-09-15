Власти передали «Крымавтотрансу» землю под торговыми точками у автовокзала в Алуште

Власти Крыма приняли решение о передаче госпредприятию «Крымавтотранс» территорий под торговыми объектами у автовокзала в Алуште.

Эта мера позволит увеличить доходы предприятия, на котором негативно отразились связанные с COVID-19 ограничения, сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

«В связи с этим было принято решение передать «Крымавтотрансу» часть территорий, прилегающих к автостанции Алушты, которые в дальнейшем будут сданы в аренду предпринимателям», – цитирует Карпова пресс-служба министерства.

Сейчас переданные территории заняты нестационарными торговыми объектами. «После завершения судебных разбирательств с собственниками ларьков, будет объявлен конкурс для привлечения добросовестных бизнесменов», – заявил министр.

Кроме того, администрации Алушты было поручено благоустроить территорию и придать торговым площадям общий архитектурный вид.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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